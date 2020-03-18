Гиперкар Aston Martin Valkyrie начали тестировать на обычных дорогах
Гиперкар Aston Martin Valkyrie в настоящий момент начал проходить тестирование на дорогах общего пользования. Машину заметили во время обкатки близ трассы Сильверстоун в Великобритании.
Гиперкар Aston Martin Valkyrie, попавший в объективы фотокамер во время заезда по загородной трассе, разрабатывался при непосредственном участии Эдриана Ньюи, конструктора, на протяжении трёх десятилетий создающего самые лучшие болиды для чемпионата Формулы-1. При этом инженер не был скован рамками технического регламента, а потому мог проектировать машину по своему желанию.
В настоящий момент уже известны некоторые технические подробности о новинке. Модель получила силовой агрегат с рабочим объёмом 6,5 литра, генерирующий 1 146 лошадиных сил. Разработали этот двигатель мотористы из компании Cosworth, имеющие многолетний опыт производства агрегатов для автоспортивных чемпионатов. Динамические же характеристики пока не раскрываются. Зато известно, всего произведут 150 экземпляров этой машины, и ещё 25 составят специальный трековый тираж Aston Martin Valkyrie AMR Pro.
Не сообщает производитель из Великобритании и даты презентации, но учитывая, что обкатка модели ведётся уже на обычных дорогах, финальные тесты должны пройти в ближайшее время. Цены на новинку окажутся не дешёвыми, но их объявят позже, но уже все желающие купить транспортное средство проинформированы, что они не смогут перепродать его в течение года без согласования сделки с представителями бренда.
Гиперкар Aston Martin Valkyrie, попавший в объективы фотокамер во время заезда по загородной трассе, разрабатывался при непосредственном участии Эдриана Ньюи, конструктора, на протяжении трёх десятилетий создающего самые лучшие болиды для чемпионата Формулы-1. При этом инженер не был скован рамками технического регламента, а потому мог проектировать машину по своему желанию.
В настоящий момент уже известны некоторые технические подробности о новинке. Модель получила силовой агрегат с рабочим объёмом 6,5 литра, генерирующий 1 146 лошадиных сил. Разработали этот двигатель мотористы из компании Cosworth, имеющие многолетний опыт производства агрегатов для автоспортивных чемпионатов. Динамические же характеристики пока не раскрываются. Зато известно, всего произведут 150 экземпляров этой машины, и ещё 25 составят специальный трековый тираж Aston Martin Valkyrie AMR Pro.
Не сообщает производитель из Великобритании и даты презентации, но учитывая, что обкатка модели ведётся уже на обычных дорогах, финальные тесты должны пройти в ближайшее время. Цены на новинку окажутся не дешёвыми, но их объявят позже, но уже все желающие купить транспортное средство проинформированы, что они не смогут перепродать его в течение года без согласования сделки с представителями бренда.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:49