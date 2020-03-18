Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету жены





Знаменитость начал использовать маски для кожи, кремы и даже создал собственную косметическую линию под названием House 99. За счет аппаратных технологий Дэвид Бекхэм решился на подтяжку лица, назвав данную процедуру «коллагеновые волны». Позже выяснилось, что это был RF-лифтинг, во время которого задействуют радиоволны, стимулирующие клеточный метаболизм. Они также способствуют обновлению кожи. Согласно оценке экспертов, 44-летняя звезда английского футбола не нуждался в этой процедуре, хотя она рекомендована для 40-летнего возраста.Бекхэм прибег к коллагеновой подтяжке кожи у популярного косметолога Нилам Холмс. Футболист разместил в Instagram пост, где заявил, что не станет увлекаться подобными процедурами, но результатом проделанной работы он остался доволен.