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Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету жены

Поклонники в курсе того, что Дэвид Бекхэм обязан тщательному уходу за собой своей жене Виктории. Под влиянием любимой женщины футболист сделал подтяжку лица.
Дэвид Бекхэм сделал подтяжку лица по совету жены

Знаменитость начал использовать маски для кожи, кремы и даже создал собственную косметическую линию под названием House 99. За счет аппаратных технологий Дэвид Бекхэм решился на подтяжку лица, назвав данную процедуру «коллагеновые волны». Позже выяснилось, что это был RF-лифтинг, во время которого задействуют радиоволны, стимулирующие клеточный метаболизм. Они также способствуют обновлению кожи. Согласно оценке экспертов, 44-летняя звезда английского футбола не нуждался в этой процедуре, хотя она рекомендована для 40-летнего возраста.

Бекхэм прибег к коллагеновой подтяжке кожи у популярного косметолога Нилам Холмс. Футболист разместил в Instagram пост, где заявил, что не станет увлекаться подобными процедурами, но результатом проделанной работы он остался доволен.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:48

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