В Сети опубликовали первые изображения нового Opel Mokka X
Немецкий концерт готовится представить новинку Opel Mokka X. В Сети опубликовали первые изображения автомобиля.
В настоящий момент об Opel Mokka X известно немногое. Производитель старается скрывать информацию о транспортном средстве, но в Сеть уже утекли первые изображения. Благодаря ним можно увидеть, что у модели появился новый передний бампер и изменилась форма фар. Кроме того, дорожный просвет стал выше. Обновили дизайнеры и отделку салона, применив другой отделочный материал. Ещё одной новинкой стал мультимедийный центр, позволяющий управлять вспомогательными системами и помощниками в управлении. Под капотом же у транспортного средства расположен 134-сильный электрический силовой агрегат. Одного заряда аккумуляторной батареи должно хватать на дистанцию в 300 километров.
Пока даты презентации нет, её объявят после завершения тестовых испытаний. Ожидать же, когда объявят стоимость новинки, придётся до начала серийного производства и подготовки к продажам.
В настоящий момент об Opel Mokka X известно немногое. Производитель старается скрывать информацию о транспортном средстве, но в Сеть уже утекли первые изображения. Благодаря ним можно увидеть, что у модели появился новый передний бампер и изменилась форма фар. Кроме того, дорожный просвет стал выше. Обновили дизайнеры и отделку салона, применив другой отделочный материал. Ещё одной новинкой стал мультимедийный центр, позволяющий управлять вспомогательными системами и помощниками в управлении. Под капотом же у транспортного средства расположен 134-сильный электрический силовой агрегат. Одного заряда аккумуляторной батареи должно хватать на дистанцию в 300 километров.
Пока даты презентации нет, её объявят после завершения тестовых испытаний. Ожидать же, когда объявят стоимость новинки, придётся до начала серийного производства и подготовки к продажам.
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:56