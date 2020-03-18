Эксперты рассказали, что нужно знать о сомнительных заправках





Многие водители за годы эксплуатации транспортного средства выбрали для себя какого-то поставщика топлива. Как правило, это крупные компании с известными именами, сеть которых развита по многим странам мира, а качество бензина неизменно в любой точке обслуживания. Тем не менее, иногда приходится заправляться в незнакомых местах. В таком случае нужно осмотреть вывеску и название АЗС. Если имя компании очень похоже на известный бренд, или оформление создано так, чтобы запутать клиента, следует насторожиться.Более надёжный способ - узнать о качестве топлива, расспросить тех, кто выезжает с заправки. Они могут дать подсказки, которые помогут определиться с выбором.