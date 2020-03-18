В преддверии юбилея Надежда Бабкина рассказала о пластике лица: "Первые два дня ничего не видела и-за отека"





Знаменитость никогда не скрывала, что прибегает к помощи пластических хирургов. По словам Надежды Бабкиной, фанаты не любят смотреть на «увядающего» артиста, а возраст затрагивает всех одинаково. В преддверии грядущего дня рождения любимица публики поделилась с представителями прессы подробностями одной из таких процедур.В 2019 году руководитель ВИА «Русская песня» перенесла круговую подтяжку лица. Как отметила звезда отечественной эстрады, сначала результат шокировал ее, так как первые 2 дня после пластики певица ничего не видела из-за закрытых по причине отека глаз. Тем не менее спустя 2 недели актриса вернулась на сцену, а окончательный результат должен был проявиться через 8 месяцев.Бабкина заявила, что не чувствует своего возраста, ощущая себя при этом на 35 лет. По словам певицы, у нее все еще «горят глаза» и полно энергии. Актриса призвала поклонниц ухаживать за собой, носить красивые наряды и делать мейкап.