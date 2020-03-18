«ВИС-Авто» выпустила «злую» версию Lada 4×4





Что касается технических особенностей и степени обеспечения транспортное средство аналогично традиционному производству машин для тяжелых грунтовых дорог, где используется несущий кузовной комплекс. Разработчики «ВИС-Авто» оснастили обычную версию шинами низкого давления, а от модели Lada 4x4 Bronto переняли редукторы, независимую пружинную подвеску, а также мосты и блокировку дифференциала. В пикап инженеры установили стандартный атмосферный двигатель на 1,7 литров, выдающий 83 лошадиных сил, за счет чего авто в кузове стала более проходимой. Автомобиль оборудован салоном старого прототипа, однако в скором времени он станет идентичен модернизированной Lada.Машина получила вентиляцию, обновленную переднюю приборную панель от Priora и новую систему отопления. Данную версию оснастили ящиком для перчаток, более удобными сиденьями и большим задним диваном с 2-мя подголовниками.Пока что вышеназванная модификация не имеет собственного названия, а обновленный вариант предназначен для передвижения в трудных условиях. Транспортное средство может ездить только в легком болоте.