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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о правилах обработки авто для профилактики коронавируса

Врач-терапевт Алексей Водовозов перечислил правила обработки автомобиля для профилактики коронавируса. Дополнительная защита не потребуется, если машиной пользуются исключительно члены семьи.
Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о правилах обработки авто для профилактики коронавируса

Знать о методах защиты от коронавируса следует знать в первую очередь таксистам. Рекомендуется протирать сидения и дверь спиртовыми салфетками или другими дезинфицирующими препаратами. Чаще всего бактерии собираются на обивке кресел и подлокотниках. Следует позаботиться о чистоте стекла и подголовника переднего сидения с обратной стороны.

По состоянию на 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заболевания. Информацию об этом передает издание newinform.com.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21

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