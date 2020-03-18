Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал о правилах обработки авто для профилактики коронавируса
Врач-терапевт Алексей Водовозов перечислил правила обработки автомобиля для профилактики коронавируса. Дополнительная защита не потребуется, если машиной пользуются исключительно члены семьи.
Знать о методах защиты от коронавируса следует знать в первую очередь таксистам. Рекомендуется протирать сидения и дверь спиртовыми салфетками или другими дезинфицирующими препаратами. Чаще всего бактерии собираются на обивке кресел и подлокотниках. Следует позаботиться о чистоте стекла и подголовника переднего сидения с обратной стороны.
По состоянию на 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заболевания. Информацию об этом передает издание newinform.com.
Знать о методах защиты от коронавируса следует знать в первую очередь таксистам. Рекомендуется протирать сидения и дверь спиртовыми салфетками или другими дезинфицирующими препаратами. Чаще всего бактерии собираются на обивке кресел и подлокотниках. Следует позаботиться о чистоте стекла и подголовника переднего сидения с обратной стороны.
По состоянию на 18 марта в России зарегистрировано 147 случаев заболевания. Информацию об этом передает издание newinform.com.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21