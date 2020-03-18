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В Бурятии 63-летняя женщина убила своего сына, не выдержав издевательств

Пресс-служба Следственного комитета Республики Бурятии сообщила, что в ночь на 17 марта 2020 года 63-летняя женщина убила своего сына, не выдержав издевательств. Согласно официальной информации, обвиняемая сразу призналась в содеянном и признала свою вину.
В Бурятии 63-летняя женщина убила своего сына, не выдержав издевательств

Вечером, 17-го марта в Еравнинском районе Бурятии пенсионерка распивала спиртные напитки со своим взрослым сыном. По словам обвиняемой, мужчина страдал от алкогольной зависимости еще с подросткового возраста и, напиваясь, регулярно избивал ее. В ночь преступления, он оскорблял свою мать, проявлял агрессию и разбил телевизор. 63-летняя пенсионерка схватила нож и нанесла удар в грудь наследнику. Опомнившись, она позвала соседей, которые тут же вызвали скорую помощь, но еще до приезда фельдшеров пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови.

Согласно официальной версии, обвиняемая в убийстве не отрицает свою вину. В оправдание содеянного она сообщила, что не выдержала издевательств со стороны агрессивного сына. Следователи возбудили уголовное дело и назначили психиатрическую экспертизу пенсионерки.

Расследование и выяснение всех обстоятельств на данный момент продолжается.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:05

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