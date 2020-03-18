В Бурятии 63-летняя женщина убила своего сына, не выдержав издевательств





Вечером, 17-го марта в Еравнинском районе Бурятии пенсионерка распивала спиртные напитки со своим взрослым сыном. По словам обвиняемой, мужчина страдал от алкогольной зависимости еще с подросткового возраста и, напиваясь, регулярно избивал ее. В ночь преступления, он оскорблял свою мать, проявлял агрессию и разбил телевизор. 63-летняя пенсионерка схватила нож и нанесла удар в грудь наследнику. Опомнившись, она позвала соседей, которые тут же вызвали скорую помощь, но еще до приезда фельдшеров пострадавший скончался на месте происшествия от потери крови.Согласно официальной версии, обвиняемая в убийстве не отрицает свою вину. В оправдание содеянного она сообщила, что не выдержала издевательств со стороны агрессивного сына. Следователи возбудили уголовное дело и назначили психиатрическую экспертизу пенсионерки.Расследование и выяснение всех обстоятельств на данный момент продолжается.