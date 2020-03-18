Исследование: Панели в смарт-системах авто снижают качество езды





Сенсорные экраны c встроенной поддержкой Apple CarPlay либо Android Auto в автомобиле более негативно влияют на эффективность вождения, чем если бы водитель пользовался мессенджерами или находился в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в новом исследовании от IAM RoadSmart, которые изучали черты поведения 40 автомобилистов в специальном симуляторе. Для этого их попросили проехать по виртуальному маршруту три раза, пользуясь вышеназванными сервисами.Испытуемые оценивались по четырем аспектам качества езды: контроль ускорения, удержание положения на полосе движения, движения глаз, а также время их реакции на внешние раздражители, которые заставляли их мигать дальним светом, когда красная полоса появилась на экране. Неудивительно, что при использовании сенсорных экранов производительность автолюбителей по всем параметрам значительно снизилась. Время реакции, в частности, было примерно на 53-57% хуже по сравнению с контрольными группами. IAM RoadSmart надеется, что эти результаты могут привести к более жесткому государственному тестированию того, что разрешено устанавливать на транспортные средства.