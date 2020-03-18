В Саранске на пустыре у школы обнаружили тело младенца
В социальных сетях появилась информация о том, что в Саранске на пустыре у школы обнаружили тело младенца. Данные об этом происшествии появились также на официальном сайте СУ СК России по республике.
Согласно предоставленной информации, тело новорожденного ребенка обнаружил местный житель, который выгуливал на Светотехстрое собаку. Случилось это во вторник, 17 марта, недалеко от образовательного учреждения. Правоохранители сообщают, что тело было с гнилостными изменениями. Причину смерти ребенка назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители осматривают место происшествия, СК Мордовии инициировал проведении доследственной проверки.
Согласно предоставленной информации, тело новорожденного ребенка обнаружил местный житель, который выгуливал на Светотехстрое собаку. Случилось это во вторник, 17 марта, недалеко от образовательного учреждения. Правоохранители сообщают, что тело было с гнилостными изменениями. Причину смерти ребенка назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители осматривают место происшествия, СК Мордовии инициировал проведении доследственной проверки.
Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:30