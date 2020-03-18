Врачи назвали три главных мифа об иммунной системе





Наличие здоровой иммунной системы, готовой бороться с любыми микробами, на данный момент является главной целью для многих людей как никогда. Врачи сталкиваются с большим количеством вопросов от пациентов о том, как повысить защиту от болезней, поэтому замечают множество распространенных заблуждений.Несмотря на десятилетия исследований и доказательств безвредности, вакцины заслужили плохую репутацию среди некоторых индивидов. Люди, избегающие вакцинации, таким образом хотят "самостоятельно усилить" свой иммунитет. Вот только человек способен выработать устойчивость к болезни только после заражения патогеном. Более того, он подвергает риску не только себя, но и окружающих его людей.Врачи говорят, что прием витаминов не так эффективен, как выработка здоровых привычек. Лучшими способами сохранить здоровье могут стать регулярный сон, физические упражнения и сбалансированное питание. Употребление неправильной пищи создает дисбаланс в кишечнике, приводящий к нарушению иммунной функции, хроническим воспалениям и возникновению уязвимости перед вирусами. Поэтому чрезвычайно важно добавить в свой рацион клетчатку, пребиотики и другие продукты, необходимые для поддержания нормальной микрофлоры ЖКТ.