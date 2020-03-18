«Золотая малина»: Хилари Дафф и Джон Траволта названы самыми худшими киноактерами года





Американская актриса, певица, модель и бизнес-вумен стала лауреатом анти-премии года за роль в киноленте «Призраки Шэрон Тейт». Хилари Дафф сыграла беременную супругу Романа Полански, ожидающую возвращения мужа с Европы. Героиня фильма страдала от видений собственной преждевременной смерти. Несмотря на актерский состав и труд съемочной группы, премьера не оправдала ожиданий зрителей, собрала минимальную кассу и соответствующие рецензии критиков.Унижение по-голливудски также пережил 66-летний Джон Траволта за роли одновременно в двух фильмах, снятых в 2019 году – «Фанат» и «Бок о бок». Киноленты также разочаровали мировую аудиторию и заняли самые последние строчки ТОПов.Анти-триумфатором «Золотой малины» стал мюзикл «Кошки» от режиссера Томаса Хупера, собрав шесть наград за худший фильм и режиссера, актера и актрису второго плана, сценарий и экранную комбинацию. Примечательной особенностью церемонии этого года была кинолента «Джокер», поскольку ее номинировали как на «Оскар», так и на анти-премию.