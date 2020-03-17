В Ленобласти под двери больницы подбросили мужчину с отрезанным детородным органом





В больнице Гатчины 45-летний мужчина оказался благодаря попутной машине, а медики диагностировали травматическое усечение двух третей пениса пациента. Эксперты пришли к выводу, что рану нанесли ножом. При этом пострадавший не смог объяснить ситуацию, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Благодаря проведенной операции была сохранена мочевыводящая функция и остановлено кровотечение.В результате доследственных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в отношении 45-летнего гражданина было открыто делопроизводтсво за мелкое хулиганство. Также он задолжал 57 тыс рублей по алиментам, из-за чего его в 2016 году разыскивали судебные исполнители.