Бренд Qoros вернется на рынок ЕС с новым внедорожником
В 2017 году компания Qoros заявила об отсутствии каких-либо намерений продавать автомобили в Европе. Теперь появилась информация, что китайский бренд вернется на рынок ЕС с новым внедорожником.
Фотошпионам удалось запечатлеть сильно замаскированный прототип внедорожника от Qoros. Известно, что новинка сейчас проходит испытания на дорогах Китая, чья официальная презентация запланирована на вторую половину текущего года. Несмотря на скрытый внешний вид, экспертам удалось рассмотреть несколько отличительных деталей. К примеру, модель получит матричную оптику, радары и лидары, которые видны под камуфляжной пленкой.
В то же время, китайская компания решила избавить поклонников бренда от длительных ожиданий, опубликовав первые дизайнерские скетчи будущего SUV. На тизерах представлен салон автомобиля, оснащенный 2-спицевым рулевым колесом и габаритным экраном для управления мультимедийным центром. В концерне пока не упоминали точное наименование внедорожника, но в Сети теоретизируют о двух возможных вариантах: Qoros 6 или Qoros 7.
Фотошпионам удалось запечатлеть сильно замаскированный прототип внедорожника от Qoros. Известно, что новинка сейчас проходит испытания на дорогах Китая, чья официальная презентация запланирована на вторую половину текущего года. Несмотря на скрытый внешний вид, экспертам удалось рассмотреть несколько отличительных деталей. К примеру, модель получит матричную оптику, радары и лидары, которые видны под камуфляжной пленкой.
В то же время, китайская компания решила избавить поклонников бренда от длительных ожиданий, опубликовав первые дизайнерские скетчи будущего SUV. На тизерах представлен салон автомобиля, оснащенный 2-спицевым рулевым колесом и габаритным экраном для управления мультимедийным центром. В концерне пока не упоминали точное наименование внедорожника, но в Сети теоретизируют о двух возможных вариантах: Qoros 6 или Qoros 7.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:30