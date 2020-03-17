АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мировой карантин: Международные мероприятия, отмененные из-за…
EUR 82.75 USD 74.13
Курс валют на 17.03.2020

Бренд Qoros вернется на рынок ЕС с новым внедорожником

В 2017 году компания Qoros заявила об отсутствии каких-либо намерений продавать автомобили в Европе. Теперь появилась информация, что китайский бренд вернется на рынок ЕС с новым внедорожником.

Фотошпионам удалось запечатлеть сильно замаскированный прототип внедорожника от Qoros. Известно, что новинка сейчас проходит испытания на дорогах Китая, чья официальная презентация запланирована на вторую половину текущего года. Несмотря на скрытый внешний вид, экспертам удалось рассмотреть несколько отличительных деталей. К примеру, модель получит матричную оптику, радары и лидары, которые видны под камуфляжной пленкой.

В то же время, китайская компания решила избавить поклонников бренда от длительных ожиданий, опубликовав первые дизайнерские скетчи будущего SUV. На тизерах представлен салон автомобиля, оснащенный 2-спицевым рулевым колесом и габаритным экраном для управления мультимедийным центром. В концерне пока не упоминали точное наименование внедорожника, но в Сети теоретизируют о двух возможных вариантах: Qoros 6 или Qoros 7.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ленобласти под двери больницы подбросили мужчину с отрезанным детородным…
Имеющая нестандартное телосложение Любовь Толкалина боится делать операцию из-за…
Врачи из Китая перечислили главные ошибки коллег из других стран при лечении…
«Стал пожестче»: Дмитрий Ланской рассказал о травле после смерти Юлии…
Туристы из России не могут покинуть Филиппины из-за…
«Кем я только не кажусь по национальности. Шпион хренов!»: Gradient показал отсутствие у Максима Галкина русских черт…
Алина Загитова отказалась от участия в “Ледниковом периоде” со звездами фигурного…
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на…
Андрей Бурковский рассказал о тяжелом периоде болезни жены и детей из-за…
Певец Шура из-за коронавируса не смог приехать к матери на празднование ее дня…
В ВОЗ призвали не лечиться от коронавируса…
Ляйсан Утяшева предложила на карантине «прокачать» себя снаружи и…
Бренд Qoros вернется на рынок ЕС с новым…
Из-за коронавируса футбольный чемпионат Европы перенесли на 2021…
Анне Седоковой поставили капельницу из-за обострившейся на фоне стресса…
В США теперь можно провериться на коронавирус без выхода из…
Скончалась вдова космонавта Юрия Гагарина…
Киркоров и Тимати поддержали девочку-блогера Анастасию Радзинскую после инцидента с компанией из…
«Ловкость рук и водный пульверизатор»: Американец изобрел устройство для отпугивания автомобильных…
Руководитель “Единой России” Сергей Неверов презентовал фильм, посвященный Валентине…
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко отекла и покрылась синяками после…
В России продали очередной экземпляр кабриолета…
«Очень неприятные новости»: Кристина Орбакайте в ближайшие месяцы не появится на…
У звезды "Дома-2" Анастасии Киушкиной подтвердился…
Эксперты назвали пять вещей, о которых люди забывают во время генеральной…
Беременную Ольгу Рапунцель отправили на Сейшелы против ее…
В российском прокате представили новый автодом Sun-Living…
Экс-жена Степана Меньщикова считает, что его избранница ждет ребенка от бывшего…
Просмотреть все новости