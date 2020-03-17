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В США теперь можно провериться на коронавирус без выхода из машины

Американские медики запустили в Нью-Йорке пять медцентров для выявления коронавируса. В США теперь можно провериться на COVID-19 не выходя из машины.

Главной особенностью новых медцентров Нью-Йорке является то, что специалисты могут предоставлять медицинскую помощь людям, которым не нужно выходить из автомобиля. Оснащенные специальными защитными комбинезонами, медики могут взять все необходимые образцы у пассажиров и водителя. Все же, до посещения медцентра необходимо получить направление от лечащего врача, которое нужно дополнить страховым полисом и удостоверением личности.

Прибывшим на территорию медицинского центра автомобилистам запрещается выходить из машины. Группа из обученных врачей проводит процедуры через окна транспортного средства. Впоследствии результаты будут направлены лечащему врачу через 3-4 дня. Американские власти считают, что такой экспериментальный подход позволит снизить нагрузку на больницы, а также обезопасить медперсонал и пациентов, которые не заразились COVID-19.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:16

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