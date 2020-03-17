В США теперь можно провериться на коронавирус без выхода из машины





Главной особенностью новых медцентров Нью-Йорке является то, что специалисты могут предоставлять медицинскую помощь людям, которым не нужно выходить из автомобиля. Оснащенные специальными защитными комбинезонами, медики могут взять все необходимые образцы у пассажиров и водителя. Все же, до посещения медцентра необходимо получить направление от лечащего врача, которое нужно дополнить страховым полисом и удостоверением личности.Прибывшим на территорию медицинского центра автомобилистам запрещается выходить из машины. Группа из обученных врачей проводит процедуры через окна транспортного средства. Впоследствии результаты будут направлены лечащему врачу через 3-4 дня. Американские власти считают, что такой экспериментальный подход позволит снизить нагрузку на больницы, а также обезопасить медперсонал и пациентов, которые не заразились COVID-19.