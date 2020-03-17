В России продали очередной экземпляр кабриолета Aurus





Известно, что вторая по счету модель Aurus Senat в версии Cabriolet получила синюю окраску, которая ранее использовалась для премьерного экземпляра, выпущенного в 2019 году. Поскольку оба транспортных средства не получили ОТТС, для водителей предусмотрели сертификат безопасности. Официальные представители НАМИ сообщили, что новый автомобиль был поставлен на учет в начале марта 2020 года, а его владельцем стал один из российских министров.Стоит отметить, что из четырех ранее собранных Aurus Senat - три были выпущены для высокопоставленных чиновников из Минобороны РФ. Хотя точная стоимость машин не разглашается, некоторые эксперты подсчитали приблизительную цену трех моделей в 100 млн рублей. Подобная сумма мотивирована затратами на сборку и разработку индивидуального дизайна для ведомства, но кабриолет той же линейки построен на основе седана для компенсации сниженной жесткости кузова.