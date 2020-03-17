В российском прокате представили новый автодом Sun-Living S70DF





Первые экземпляры "домов на колесах" Sun-Living S70DF уже можно арендовать в Москве и в Горно-Алтайске. Каждый из этих кемперов рассчитан на 6 пассажиров, которые имеют места в жилом отсеке и кабине. Известно, что новинку построили на базе популярного Fiat Ducato и оснастили 2,3-литровым дизельным мотором с турбонаддувом. Комплектация автодома также включает в себя два газовых баллона, используемых для отопления, готовки и работы холодильника.Для владельца и его семьи есть все необходимые удобства: багажник с доступом изнутри и снаружи автомобиля, капсула биотуалета на 20 литров, два дивана с раскладным столом. Он также может трансформироваться в двуспальное место при наличии гостей. Наконец, дом укомплектован кухней с мойкой, газовой плитой, туалетом, умывальником и душем. Несмотря на свое назначение в качестве транспорта для долгих поездок, автодом с недавних пор используется в странах ЕС и США как альтернативный вид жилья.