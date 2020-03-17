Стало известно, как защититься от коронавируса в автомобиле





Строгие руководства стран, пораженных пандемией коронавируса, предписывают воздержаться от длительных поездок. Иногда у человека не остается иного выхода, кроме как проехаться в собственном или общественном транспорте. Стоит отметить, что владение личным автомобилем не защищает от заражения, поскольку водитель контактирует в том или ином смысле с городской инфраструктурой. Более всего подвержены риску клиенты каршеринга, ведь машиной пользуется множество человек за один день.Для минимизации шанса инфицирования нужно прислушаться к нескольким рекомендациям. Во-первых, перед каким-либо путешествием водителю нужно обработать дезинфицирующим средством любые детали и элементы управления, которых он будет касаться во время движения. В случае поездки на такси или автобусе - достаточным будет лишь ношение маски и протирание рук антисептиком после выхода из машины. Все же лучше избегать мест с большим скоплением людей.