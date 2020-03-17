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Излечившийся от коронавируса житель КНР Ван Юнь Бинь рассказал о способах защиты от заболевания

Житель КНР Ван Юнь Бинь, излечившийся от коронавируса, дал несколько практических рекомендаций для защиты от заболевания. По его мнению, важно соблюдать меры профилактики и не разводить панику.

Ван Юнь Бинь считается первым в России, кто смог излечиться от коронавируса. 12 февраля он был выписан из больницы после отрицательных результатов, показанных тестами на наличие инфекции. Перед этим мужчина проходил длительное лечение. Сейчас бывший пациент пребывает в Чите с дочкой, а его жена работает в Амурской области. В данное время у него хорошее самочувствие, и он желает всем россиянам сохранять позитивный настрой. Ван Юнь Бинь поделился, что самым главным сейчас является соблюдение всех профилактических мер, введенных властями. Его супруга подчеркнула, что не стоит разводить панику, а в случае обнаружения признаков инфицирования у кого-то из членов семьи, родных и друзей, необходимо оказать им психологическую поддержку.

По мнению мужчины, предотвратить заболевание поможет хороший отдых и регулярное проветривание помещений. Кроме того, в условиях коронавируса Ван Юнь Бинь советует отказаться от употребления алкогольных напитков и курения.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:09

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