В археологическом парке Сербии ученые обнаружили древнюю флотилию





Экскаватор, работающий вблизи сербского парка, случайным образом вскрыл пласт глины, где находились остатки существовавшего в древности сооружения. Археологи сразу принялись за раскопки, в результате чего нашли 15-метровый корабль, ширина которого составила 2,6 метра. Поблизости имелись другие суда, собранные из досок или изготовленные из цельных стволов дерева. Эксперты были удивлены находкой, поскольку в современности берега Днепра находятся в 2 км от этого места. Существовала уверенность, что русло реки никогда не подходило к парку, но это мнение опровергают отложения глины, а также речного песка и ракушек. Научные сотрудники обратили внимание на то, что найденные корабли упорядочены.Необычной оказалась глубина, на которой залегали корабли, поскольку они скрывались под 7-метровым пластом глины. Точный возраст находки будет установлен с помощью углеродного анализа.