Юлия Ефременкова впервые за долгое время отправилась в ночной клуб с подругами
Телеведущая Юлия Ефременкова после ухода с проекта "Дом-2" активно готовится к свадьбе, а на снимках в Сети и на мероприятиях появляется исключительно в компании будущего мужа - Мондезира Свет-Амура. Тем не менее, как оказалось, за долгое время звезда реалити-шоу все же появилась в ночном клубе без избранника в компании подруг.
На своей странице в Instagram Юлия Ефременкова опубликовала снимок, где предстала в компании своих подруг, вместе с которыми принимала участие в проекте "Хочу в "Виа-Гру". В подписи знаменитость отметила, что ей было очень приятно встретиться с экс-коллегами по проекту, а также поблагодарила их за проведенное вместе время.
Стоит отметить, что в Сети поклонники подозревают, что Мондезир Свет-Амур сильно контролирует свою избранницу. Еще во время пребывания на проекте "Дом-2" молодой человек часто ревновал свою невесту и запрещал ей общаться с представителями сильного пола без его ведома.
На своей странице в Instagram Юлия Ефременкова опубликовала снимок, где предстала в компании своих подруг, вместе с которыми принимала участие в проекте "Хочу в "Виа-Гру". В подписи знаменитость отметила, что ей было очень приятно встретиться с экс-коллегами по проекту, а также поблагодарила их за проведенное вместе время.
Стоит отметить, что в Сети поклонники подозревают, что Мондезир Свет-Амур сильно контролирует свою избранницу. Еще во время пребывания на проекте "Дом-2" молодой человек часто ревновал свою невесту и запрещал ей общаться с представителями сильного пола без его ведома.