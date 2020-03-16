Юлия Ефременкова впервые за долгое время отправилась в ночной клуб с подругами

На своей странице в Instagram Юлия Ефременкова опубликовала снимок, где предстала в компании своих подруг, вместе с которыми принимала участие в проекте "Хочу в "Виа-Гру". В подписи знаменитость отметила, что ей было очень приятно встретиться с экс-коллегами по проекту, а также поблагодарила их за проведенное вместе время.Стоит отметить, что в Сети поклонники подозревают, что Мондезир Свет-Амур сильно контролирует свою избранницу. Еще во время пребывания на проекте "Дом-2" молодой человек часто ревновал свою невесту и запрещал ей общаться с представителями сильного пола без его ведома.