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Охрана выгнала с кладбища фанатов Началовой из-за громкого прослушивания ее песен

Поклонники пришли на могилу Юлии Началовой в годовщину смерти кумира. Вот только охрана выгнала россиян с кладбища из-за громкого прослушивания песен артистки.
Охрана выгнала с кладбища фанатов Началовой из-за громкого прослушивания ее песен

Людей на месте захоронения покойной певицы собралось достаточно много. При этом вели они себя довольно невоспитанно. Поклонники Юлии Началовой начали громко слушать ее композиции, что не понравилось охране Троекуровского кладбища, в связи с чем толпу вынудили покинуть данное место. Родственники исполнительницы посетили ее могилу 15-го марта. Любимица многих слушателей ушла из жизни год назад в возрасте 38-ми лет. Смерть наступила из-за сепсиса, спровоцированного раной на ноге. Болезнь начала развиваться на фоне диабета.

Кончина звезды эстрады шокировала ее родных и поклонников. По мнению отца певицы, после смерти Началовой вокруг ее персоны начались странные обсуждения. При жизни артистка не получала внимания журналистов, а теперь стала настоящей знаменитостью. Некоторые считают исполнительницу едва ли не святой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:30

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