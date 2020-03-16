Жену Гогена Солнцева Екатерину Терешкович парализовало: "Катя постоянно плачет, она в депрессии"





Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович в феврале объявили о том, что решились на эксперимент. Так, супруга шоумена и экс-участника проекта "Дом-2" готовилась к пересадке матки, напечатать орган специально для звезды и его избранницы обещали врачи с помощью 3D-принтера. Артист признавался, что это рискованно, но он очень хотел стать отцом, а жена готова была исполнить эту мечту.Теперь же Гоген Солнцев рассказал, что уже два дня Екатерина Терешкович ездит на инвалидном кресле, ведь ее парализовало. При этом, по словам эпатажного экс-проектанта, женщина находится в депрессии, она постоянно плачет, не хочет жить и просит супруга не оставлять ее. Солнцев отметил, он сделает все, что сможет, чтобы избраннице стало легче.То, что жену приходится катать на кресле, Солнцев назвал не радостным занятием, отметив, что в его судьбе постоянно появляются проблемы, а семейная жизнь стала не такой счастливой, как раньше.