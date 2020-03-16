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Жену Гогена Солнцева Екатерину Терешкович парализовало: "Катя постоянно плачет, она в депрессии"

Шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гоген Солнцев в беседе с журналистами рассказал, что его пожилую супругу - Екатерину Терешкович парализовало. Уже два дня женщина передвигается исключительно на кресле, а любящий супруг постоянно находится рядом с избранницей.
Жену Гогена Солнцева Екатерину Терешкович парализовало: "Катя постоянно плачет, она в депрессии"

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович в феврале объявили о том, что решились на эксперимент. Так, супруга шоумена и экс-участника проекта "Дом-2" готовилась к пересадке матки, напечатать орган специально для звезды и его избранницы обещали врачи с помощью 3D-принтера. Артист признавался, что это рискованно, но он очень хотел стать отцом, а жена готова была исполнить эту мечту.

Теперь же Гоген Солнцев рассказал, что уже два дня Екатерина Терешкович ездит на инвалидном кресле, ведь ее парализовало. При этом, по словам эпатажного экс-проектанта, женщина находится в депрессии, она постоянно плачет, не хочет жить и просит супруга не оставлять ее. Солнцев отметил, он сделает все, что сможет, чтобы избраннице стало легче.

То, что жену приходится катать на кресле, Солнцев назвал не радостным занятием, отметив, что в его судьбе постоянно появляются проблемы, а семейная жизнь стала не такой счастливой, как раньше.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 20:56

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