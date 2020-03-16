Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о своих симптомах коронавируса

Чемпион мира недавно прилетел из Франции и решил сдать тест на наличие COVID-19. Петр Тюшкевич не имел никаких симптомов вирусного заболевания, но тест оказался положительным. Немного позже у россиянина поднялась температура до 39 градусов, которую с трудом удавалось сбивать таблетками. Кроме этого, спортсмен, завоевавший чемпионский титул в 2009 году, жаловался на сухой кашель, постоянное першение в горле.Чемпион по кайтсерфингу признался, что он не паникует, хоть и пребывает в инфекционном отделении больницы. Петр Тюшкевич посоветовал поменьше появляться в местах скопления людей. По словам спортсмена, люди точно не хотят заразиться этим вирусом. Поклонники обеспокоены состоянием жителя Санкт-Петербурга и стараются его поддерживать в комментариях приятными словами и шутками.Ранее о том, что ее друг подхватил опасный вирус, рассказала модель Анастасия Решетова. Она пожелала Петру Тюшкевичу здоровья и призвала фолловеров не поддаваться панике, соблюдая все меры предосторожности.