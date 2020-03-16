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Поклонники посоветовали располневшему Владимиру Преснякову сесть на диету

В последнее время Владимир Пресняков запустил свою физическую форму и сильно поправился. Это заметили поклонники композитора, после чего посоветовали ему сесть на диету.
Поклонники посоветовали располневшему Владимиру Преснякову сесть на диету

На днях Наталья Подольская разместила в Instagram новый семейный снимок, на котором она запечатлена с мужем и их сыном Артемием. В кадре звезды позировали в ярких желтых куртках, однако внимательные интернет-пользователи заметили, что Владимир Пресняков прибавил в весе. Особенно это видно на лице знаменитости. Ранее супруга музыканта делилась с фанатами другим сюжетом, где он играл на клавишных. Певец сидел к камере спиной, но даже в таком ракурсе подписчики увидели, что он поправился в районе шеи и туловища.

Некоторые поклонники весьма резко высказались об изменениях во внешности кумира и раскритиковали его за лишний вес. Многие фолловеры посоветовали исполнителю придерживаться диеты. Тем не менее сам Пресняков и его жена пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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