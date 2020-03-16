В Бурятии шаманы провели обряд для изгнания коронавируса





Шаманы Бурятии считают, что человек болеет из-за преобладания материального над духовным. В связи с этим они рекомендуют каждому читать молитвы, соответствующие вере. Проведенный ими обряд направлен на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Представители религиозной общины попытались с помощью специальной практики донести проблему до “божественных сил”.На данный момент на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.