В Бурятии шаманы провели обряд для изгнания коронавируса
В Бурятии шаманы провели особый обряд, призванный изгнать коронавирус. Об этом сообщил глава местной религиозной общины “Тэнгэри”.
Шаманы Бурятии считают, что человек болеет из-за преобладания материального над духовным. В связи с этим они рекомендуют каждому читать молитвы, соответствующие вере. Проведенный ими обряд направлен на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Представители религиозной общины попытались с помощью специальной практики донести проблему до “божественных сил”.
На данный момент на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Шаманы Бурятии считают, что человек болеет из-за преобладания материального над духовным. В связи с этим они рекомендуют каждому читать молитвы, соответствующие вере. Проведенный ими обряд направлен на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Представители религиозной общины попытались с помощью специальной практики донести проблему до “божественных сил”.
На данный момент на территории республики не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.