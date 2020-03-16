У главы Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружен коронавирус





Известно, что деятель в конце минувшего месяца организовал пышное празднование по случаю собственного 60-летия. Согласно сообщению издания Variety, недавно его госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса, где был поставлен диагноз CoVID-19. На мероприятии в честь юбилея главы Universal Music отметились Тим Кук, представляющий Apple, а также вице-глава Эдди Кью и Ирвинг Азофф, состоящий в числе руководителей предприятия Full Stop Management.Известно, что среди звезд о болезни заявили Том Хэнкс с женой, также на симптомы недуга пожаловалась актриса Ольга Куриленко.