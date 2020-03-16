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Лера Кудрявцева примерила образ «простой селянки» для съемки с Басковым

Лера Кудрявцева продемонстрировала в Instagram новую публикацию. Телеведущая примерила образ «простой селянки» для совместной съёмки с Николаем Басковым.
Лера Кудрявцева примерила образ «простой селянки» для съемки с Басковым

Сначала знаменитость заметили во время работы над передачей «Звезды сошлись» в костюме оранжевого цвета и пиджаке. Затем она позировала перед камерой в необычном образе, примерив платье синего цвета с кружевами и кудрявый шиньон. Образ Кудрявцевой дополнили яркий мейкап и белый платок. Рядом с артисткой в сюжете находился Басков, облаченный в хлопковую рубашку и брюки. На лице исполнителя были усы. «Была аристократка, а стала простая селянка», - отметили гримеры за кадром. После этого актриса пошла на съёмочную площадку.

Пока неясно, для чего ведущая решила перевоплотиться в простую девушку из деревни. Тем не менее Кудрявцева намекнула фолловерам, что принимает участие в съёмках проекта-поздравления. Недавно звезда телеэкранов отдыхала в Дубае вместе со своей матерью. После приезда в Москву она начала ежедневно измерять температуру, так как многие знаменитости, побывавшие за границей, сейчас находятся на карантине.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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