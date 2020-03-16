«Артист в аренду»: Сергей Шнуров рассказал, как отдал свою вокалистку группе Little Big для «Евровидения»
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров в недавнем интервью Тине Канделаки на радиостанции «Комсомольская правда» рассказал, как отдал свою вокалистку Little Big для «Евровидения». По словам лидера группы «Ленинград» он «сдал артистку в аренду», но после выступления на международном конкурсе сразу же ее заберет обратно.
46-летний шоумен и музыкант более 20-ти лет активно развивается в своей профессиональной деятельности, осваивая новые творческие сферы. Кроме основания одних из самых успешных и популярных групп, сольной карьеры, фильмографии и театрального искусства, Сергей Шнуров преуспевает в живописи, и недавно открыл выставку «Ретроспектива брендреализма» в Московском музее современного искусства. В интервью с Тиной Канделаки, артист рассказал не только о своих основных направлениях, в том числе политических амбициях, но и об «аренде» вокалистки.
По словам Сергея Шнурова, группа Little Big, представляющая Россию на международном конкурсе сама вышла с ним на связь и прямо попросила «выделить им» конкретную певицу, чтобы буквально «усилиться» еще одним талантом. Рок-музыкант, не задумываясь, согласился и сразу написал вокалистке: «Ты едешь на «Евровидение» и все тут».
Как известно, в марте 2020 года имя Сергея Шнурова облетело все новостные заметки ввиду его членства в политической Партии роста Бориса Титова. У рок-музыканта в одночасье появилось множество недоброжелателей и критиков, которым певец ответил «прямо и без цензуры» в стихотворении в личном блоге Instagram.
46-летний шоумен и музыкант более 20-ти лет активно развивается в своей профессиональной деятельности, осваивая новые творческие сферы. Кроме основания одних из самых успешных и популярных групп, сольной карьеры, фильмографии и театрального искусства, Сергей Шнуров преуспевает в живописи, и недавно открыл выставку «Ретроспектива брендреализма» в Московском музее современного искусства. В интервью с Тиной Канделаки, артист рассказал не только о своих основных направлениях, в том числе политических амбициях, но и об «аренде» вокалистки.
По словам Сергея Шнурова, группа Little Big, представляющая Россию на международном конкурсе сама вышла с ним на связь и прямо попросила «выделить им» конкретную певицу, чтобы буквально «усилиться» еще одним талантом. Рок-музыкант, не задумываясь, согласился и сразу написал вокалистке: «Ты едешь на «Евровидение» и все тут».
Как известно, в марте 2020 года имя Сергея Шнурова облетело все новостные заметки ввиду его членства в политической Партии роста Бориса Титова. У рок-музыканта в одночасье появилось множество недоброжелателей и критиков, которым певец ответил «прямо и без цензуры» в стихотворении в личном блоге Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:00