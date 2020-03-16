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Перенесший инсульт Николай Носков сам покинул сцену после концерта в Санкт-Петербурге

На днях Николай Носков дал концерт в Санкт-Петербурге, а по его завершению сам покинул сцену. Это было второе выступление певца после инсульта, который он перенес 2 года назад.
Перенесший инсульт Николай Носков сам покинул сцену после концерта в Санкт-Петербурге

В ходе мероприятия артист исполнил свои старые и новые композиции, сидя при этом на стуле. Правая рука Николая Носкова была парализована, поэтому микрофон он держал в левой. Музыканту помогали Наргиз Закирова и Александр Иванов. После окончания концерта под восторженные крики и теплые аплодисменты зрителей исполнитель сам ушел со сцены, хотя его поддерживали помощники. Лидер группы «Рондо» разместил в Instagram ролик, где можно увидеть вставших в зале поклонников, которые пели вместе со звездой его хит «Это здорово».

Родственники и близкие Носкова уверены, что сцена и фанаты действительно помогают ему восстановиться после инсульта. После возобновления творческой деятельности состояние композитора заметно улучшается.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:43

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