Перенесший инсульт Николай Носков сам покинул сцену после концерта в Санкт-Петербурге

В ходе мероприятия артист исполнил свои старые и новые композиции, сидя при этом на стуле. Правая рука Николая Носкова была парализована, поэтому микрофон он держал в левой. Музыканту помогали Наргиз Закирова и Александр Иванов. После окончания концерта под восторженные крики и теплые аплодисменты зрителей исполнитель сам ушел со сцены, хотя его поддерживали помощники. Лидер группы «Рондо» разместил в Instagram ролик, где можно увидеть вставших в зале поклонников, которые пели вместе со звездой его хит «Это здорово».Родственники и близкие Носкова уверены, что сцена и фанаты действительно помогают ему восстановиться после инсульта. После возобновления творческой деятельности состояние композитора заметно улучшается.