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Евгений Петросян не соблюдает все меры защиты от коронавируса

Юморист Евгений Петросян, который со своей молодой женой Татьяной Брухуновой отдыхает в Дубае, признался, что не соблюдает все меры защиты от коронавируса. Артист не побоялся поехать в отпуск в далекую страну, несмотря на вспышку смертельно опасного заболевания в мире.

Евгений Петросян не соблюдает все меры защиты от коронавируса


Многие люди стараются пересидеть этот период дома, но Евгений Петросян поехал в ОАЭ и отлично проводит там время. Юморист старается вести привычный образ жизни и не отменяет свои концерты. По его словам, паники по поводу коронавируса у него нет, лишь легкая тревога. Например, Евгений Ваганович теперь чаще стал мыть руки, но от защитной маски артист отказался, так как считает, что она совершенно бесполезна.

Ранее Евгений Петросян показал, что он посетил пустыню Руб-эль-Хали. Знаменитость удивил тот факт, что в разных местах ОАЭ песок отличается по цвету. Также юморист был в «Саду чудес» и был поражен его масштабами, назвав это место «настоящей сказкой» как для детей, так и для взрослых.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:48

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