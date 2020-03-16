В Испании из-за коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско Гарсия





Известно, что перед заражением CoVID-19 Франсиско Гарсии диагностировали онкологию. Однако врачи фиксировали стабильные результаты до обнаружения коронавируса. Предполагается, что недуг спровоцировал летальный исход в связи с ослаблением организма на фоне заболевания. Известно, что спортсмен работал тренером с 2016 года.На данный момент в Испании фиксируется около 300 смертей от коронавируса, а Франсиско Гарсия стал одним из самых молодых погибших пациентов.