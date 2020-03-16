Покинувший Россию Александр Долгополов решил вернуться в единственную возможную для заработка страну

Пару месяцев назад полиция обратила внимание на юмористическую деятельность молодой звезды Youtube. Житель города Орехово-Зуево предложил правоохранительным органам проверить работы Александра Долгополова из-за шутливого высказывания на религиозную тему. Данная ситуация мгновенно получила широкую огласку в прессе и соцсетях. Пока неизвестно, угрожало ли что-то юмористу или был ли его скорый отъезд из России самопиаром. Тем не менее размещенный в интернете ролик, на котором стендап-комик рассказывает о предстоящем по отношению к нему преследовании, набрало более 300 тысяч просмотров, что никогда не наблюдалось у других сюжетов россиянина.Как заявил Долгополов на днях, он решил вернуться в родную страну, поскольку ему сложно вписаться в европейское общество с непонятными комедийными возможностями, а также намерен бороться за свои права. Многим еще сильнее начало казаться, что такое поведение является лишь попыткой юмориста добиться популярности. Вот только многие комики появились в РФ именно из США и Европы. В связи с этим не приходится говорить о слабой развитости данного рынка, как об этом заявляет стендапер.