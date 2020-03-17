Ученые выяснили, что бразильские жабы неуязвимы к яду желтых скорпионов





В рамках эксперимента ученые проследили за поведением жаб вида Rhinella icterica. Биологов интересовала их реакция на древесных скорпионов. Они известны под именем Tityus serrulatus и считаются одними из наиболее опасных во всей Бразилии. Затем исследователи ввели земноводным разные дозы их яда. Одной группе вводили смертельную для мышей дозу, достигающую двух укусов, остальные получали примерно впятеро больше.Оказалось, что даже десяток укусов не повлиял на особей, поскольку противники ими воспринимались в роли добычи. На данный момент жители Бразилии страдают от увеличения популяции скорпионов. Эксперты уверены, что последние распространились на все регионы государства и даже на соседние территории из-за того, что самки способны давать потомство даже без предварительного спаривания. Еще одной из причин роста численности выступает дефицит естественных хищников. По мнению специалистов, с целью уменьшения численности скорпионов следует способствовать размножению жаб, чья среда обитания сокращается из-за вырубки лесов.