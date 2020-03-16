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Медик Савсан Газаль перечислил напитки и продукты, которые могут защитить от коронавируса

Савсан Газаль составил перечень продуктов и напитков, которые могут защитить от вспышки опасного коронавируса. По словам египетского доктора, в этот период нужно прилагать все усилия, чтобы укрепить иммунитет.

Медик Савсан Газаль перечислил напитки и продукты, которые могут защитить от коронавируса


В списке зарубежного медика можно увидеть лук и чеснок, а также грибы. Эти продукты могут похвастаться своими противовирусными свойствами, поэтому они полезны для усиления иммунитета. Кроме этого, в них содержится натрий, сера, минеральные соли, фосфор, кальций, цинк и магний.

По словам Савсана Газаля, в построении иммунной системы большое значение имеет животный белок, поэтому при отказе от мяса следует учесть этот фактор. Если говорить о фруктах, то египетский доктор советует употреблять яблоки, клубнику, лимоны, апельсины, дыни и киви. Овощи также полезны для иммунитета, так как в них есть большое содержание минеральных веществ и витаминов. Напитки следует пить теплые, так как патогены не переносят высоких температур. Из соков врач советует отдать предпочтение переработанным томатам, манго, имбирю, свекле, солодке и цитрусовым. Кроме этого, отлично укрепляют иммунную систему арахис, миндаль и фисташки.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:39

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