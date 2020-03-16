Медик Савсан Газаль перечислил напитки и продукты, которые могут защитить от коронавируса





В списке зарубежного медика можно увидеть лук и чеснок, а также грибы. Эти продукты могут похвастаться своими противовирусными свойствами, поэтому они полезны для усиления иммунитета. Кроме этого, в них содержится натрий, сера, минеральные соли, фосфор, кальций, цинк и магний.По словам Савсана Газаля, в построении иммунной системы большое значение имеет животный белок, поэтому при отказе от мяса следует учесть этот фактор. Если говорить о фруктах, то египетский доктор советует употреблять яблоки, клубнику, лимоны, апельсины, дыни и киви. Овощи также полезны для иммунитета, так как в них есть большое содержание минеральных веществ и витаминов. Напитки следует пить теплые, так как патогены не переносят высоких температур. Из соков врач советует отдать предпочтение переработанным томатам, манго, имбирю, свекле, солодке и цитрусовым. Кроме этого, отлично укрепляют иммунную систему арахис, миндаль и фисташки.