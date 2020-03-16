«Не запрещай себе мечтать»: Дмитрий Ланской выступил перед зрителями с новым шоу в Аптекарском огороде МГУ
Дмитрий Ланской выступил перед зрителями с новой шоу-программой под названием «Не запрещай себе мечтать» в Аптекарском огороде МГУ среди цветов. На концерте присутствовали его супруга Екатерина и дети – София и Платон, которые ради выступления прилетели из Латвии.
Дмитрий Ланской выступал в окружении пальм и орхидей, что повлекло радостную и весеннюю обстановку в зале. Артист свою новую акустическую программу готовил практически целый год. В нее вошли авторские песни из кинофильмов и мелодекламации. Особенно зрителей впечатлил камерно-симфонический состав с уникальными аранжировками, автором которых стал музыкант Сергей Гейер. Именно ему удалось собрать звездный состав инструменталистов.
Трио Jukebox выступало в качестве специальных гостей. Однако наиболее важным для артиста было присутствие на концерте его жены и детей, прибывших поддержать любимого мужа и отца. Дмитрий Ланской поделился, что песня «Не запрещай себе мечтать» появилась после того, как он услышал стихотворение Луизы Миндуллиной, которое разучивали его дети. Певец сразу захотел положить на музыку эти слова и получил согласие писательницы. Концерт вышел оригинальным и произвел невероятный эффект на публику. Все зрители выходили после шоу с лицами, полными вдохновения и энергии. Позже в соцсетях пользователи отметили талант певца, а также всей его команды.
Дмитрий Ланской выступал в окружении пальм и орхидей, что повлекло радостную и весеннюю обстановку в зале. Артист свою новую акустическую программу готовил практически целый год. В нее вошли авторские песни из кинофильмов и мелодекламации. Особенно зрителей впечатлил камерно-симфонический состав с уникальными аранжировками, автором которых стал музыкант Сергей Гейер. Именно ему удалось собрать звездный состав инструменталистов.
Трио Jukebox выступало в качестве специальных гостей. Однако наиболее важным для артиста было присутствие на концерте его жены и детей, прибывших поддержать любимого мужа и отца. Дмитрий Ланской поделился, что песня «Не запрещай себе мечтать» появилась после того, как он услышал стихотворение Луизы Миндуллиной, которое разучивали его дети. Певец сразу захотел положить на музыку эти слова и получил согласие писательницы. Концерт вышел оригинальным и произвел невероятный эффект на публику. Все зрители выходили после шоу с лицами, полными вдохновения и энергии. Позже в соцсетях пользователи отметили талант певца, а также всей его команды.