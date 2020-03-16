Татьяна Голикова: "Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 93 человек"





По словам вице-премьера России, 4 пациента уже выздоровели, а 76 находятся в отделении стационара под пристальным наблюдением врачей. Татьяна Голикова проинформировала, что 86 случаев заражения коронавирусом признали «завозными», а остальные считаются «контактными».Днем ранее число инфицированных в РФ было на 30 человек меньше. Как отметил Михаил Мурашко, который занимает пост министра здравоохранения, каждый десятый пациент уже выздоровел. Мировая статистика гласит, что всего на планете заразились свыше 169 тысяч людей. COVID-2019 забрал жизни более 6,5 тысяч пациентов.