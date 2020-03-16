АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Татьяна Голикова: "Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 93 человек"

Татьяна Голикова, российский вице-премьер, сообщила, что число заразившихся коронавирусом в РФ на данный момент достигло 93 человек. Мировая общественность обеспокоена тем, как быстро COVID-2019 распространяется по планете.



По словам вице-премьера России, 4 пациента уже выздоровели, а 76 находятся в отделении стационара под пристальным наблюдением врачей. Татьяна Голикова проинформировала, что 86 случаев заражения коронавирусом признали «завозными», а остальные считаются «контактными».

Днем ранее число инфицированных в РФ было на 30 человек меньше. Как отметил Михаил Мурашко, который занимает пост министра здравоохранения, каждый десятый пациент уже выздоровел. Мировая статистика гласит, что всего на планете заразились свыше 169 тысяч людей. COVID-2019 забрал жизни более 6,5 тысяч пациентов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Горячие новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал о своих симптомах…
Юлия Ефременкова впервые за долгое время отправилась в ночной клуб с…
«Артист в аренду»: Сергей Шнуров рассказал, как отдал свою вокалистку группе Little Big для…
В Бурятии шаманы провели обряд для изгнания…
Жену Гогена Солнцева Екатерину Терешкович парализовало: "Катя постоянно плачет, она в…
У главы Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружен…
Евгений Петросян не соблюдает все меры защиты от…
Перенесший инсульт Николай Носков сам покинул сцену после концерта в…
Медик Савсан Газаль перечислил напитки и продукты, которые могут защитить от…
Покинувший Россию Александр Долгополов решил вернуться в единственную возможную для заработка…
Медики рассказали о пользе солевых повязок для организма…
«Не запрещай себе мечтать»: Дмитрий Ланской выступил перед зрителями с новым шоу в Аптекарском огороде…
Татьяна Голикова: "Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 93…
«Память о тебе бесконечна»: Ирина Понаровская обратилась к Юлии Началовой в годовщину ее…
Юристы рассказали, как автолюбителям возместить ущерб после повреждения машины из-за природных…
В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски Иосифу…
В Оренбурге мужчина после застолья убил и расчленил своего…
Ирина Хакамада рассказала, как стать хорошими…
Ученые: Коронавирус не передается от матерей к детям при…
В Испании из-за коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер Франсиско…
Дмитрий Маликов вместе с детьми сделал зарядку во время прогулки в…
Эксперты назвали пять вещей, которые нельзя держать в кошельке из-за блокировки…
Максим Фадеев считает, что причиной распада группы Serebro стали проблемы внутри…
Звезда "Дом-2" Май Абрикосов: «Мой отец, сгорая от рака, превратился из богатыря в…
Александр Лукашенко: "В качестве лекарства от инфекции могу предложить работу на тракторе в…
Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева ответила на обвинения в пластических…
Арнольд Шварценеггер занимается профилактикой коронавируса с пони и…
Официальная презентация нового Kia Sorento состоится в режиме…
Просмотреть все новости