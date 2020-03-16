Татьяна Голикова: "Число заразившихся коронавирусом в РФ достигло 93 человек"
Татьяна Голикова, российский вице-премьер, сообщила, что число заразившихся коронавирусом в РФ на данный момент достигло 93 человек. Мировая общественность обеспокоена тем, как быстро COVID-2019 распространяется по планете.
По словам вице-премьера России, 4 пациента уже выздоровели, а 76 находятся в отделении стационара под пристальным наблюдением врачей. Татьяна Голикова проинформировала, что 86 случаев заражения коронавирусом признали «завозными», а остальные считаются «контактными».
Днем ранее число инфицированных в РФ было на 30 человек меньше. Как отметил Михаил Мурашко, который занимает пост министра здравоохранения, каждый десятый пациент уже выздоровел. Мировая статистика гласит, что всего на планете заразились свыше 169 тысяч людей. COVID-2019 забрал жизни более 6,5 тысяч пациентов.
По словам вице-премьера России, 4 пациента уже выздоровели, а 76 находятся в отделении стационара под пристальным наблюдением врачей. Татьяна Голикова проинформировала, что 86 случаев заражения коронавирусом признали «завозными», а остальные считаются «контактными».
Днем ранее число инфицированных в РФ было на 30 человек меньше. Как отметил Михаил Мурашко, который занимает пост министра здравоохранения, каждый десятый пациент уже выздоровел. Мировая статистика гласит, что всего на планете заразились свыше 169 тысяч людей. COVID-2019 забрал жизни более 6,5 тысяч пациентов.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:18