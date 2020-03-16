«Память о тебе бесконечна»: Ирина Понаровская обратилась к Юлии Началовой в годовщину ее смерти

Бывшая наставница покойной артистки тяжело переживает ее кончину. Понаровская решила почтить память знаменитости, продемонстрировав фолловерам совместное фото, сопроводив его теплыми словами.- заявила звезда 80-х, для которой смерть Юлии Началовой стала ударом. Исполнительница долгое время не давала никаких комментариев по поводу случившегося, однако затем высказалась через своего ассистента. Тогда Ирина Витальевна отметила, что не намерена пиариться на трагедии и посещать различные передачи.Понаровская познакомилась с певицей в ходе музыкального конкурса под названием «Утренняя звезда». Молодая Началова была одной из участниц, а джазовая артистка – членом жюри. После победи исполнительницы она стала ее наставницей и продюсером. Звезды записали в дуэте песню и вместе гастролировали. В последние годы представительницы шоу-бизнеса редко общались, так как актриса уехала жить в Эстонию. В Россию она вернулась пару лет назад.