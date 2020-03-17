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Ученые создали эластичный материал для замены тканей человека

Ученые из Швеции создали эластичный материал, который подойдет для замены тканей человека. О разработке с уникальным набором свойств исследователи рассказали в научном издании ACS Nano.

Ученые создали эластичный материал для замены тканей человека


На данный момент при проведении операций врачи используют искусственные материалы, а именно имплантаты из силикона и титана. Но часто после хирургического вмешательства возникают проблемы с биосовместимостью, а также существует вероятность передачи инфекции. Поэтому ученые задались целью создать материалы, которые по своему составу и структуре будут сходные с тканями человека.

Специалисты, которые работают в Техническом университете Чалмерса, презентовали материал, созданный на основе эластомеров. По своим свойствам и структуре он напоминает человеческую кожу. Наноструктурирование поверхности, во время которого образовались поры, открыло для эластичного материала множество способов применения. Ученые думают над тем, чтобы новую разработку использовать в качестве основы для создания мочевых катетеров. Данный материал способен эффективно подавить рост бактерий на поверхности кожи.

Новый полимер антибактериальный, так как поверхность легко обработать из-за его структуры. Ученые «наклеивают» антимикробные пептиды, которые представляют собой небольшие белки. Они являются частью врожденной системы человека.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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