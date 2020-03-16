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Медики рассказали о пользе солевых повязок для организма человека

Медики рассказали о пользе солевых повязок для организма человека. Как выяснилось, с помощью данного метода можно избавиться от множества заболеваний.

Их начали применять во время Великой Отечественной войны. Таким образом удавалось исцелять тяжелораненых солдат. С помощью этого метода можно устранить воспаления жёлчного пузыря, поджелудочной железы, почек, печени и большое число иных недугов. Подобное лечение помогло многим пациентам избежать осложнений после нелёгких заболеваний. Солевой способ исцеления поможет в следующих ситуациях: болевые ощущения и спазмы в голове, вызванные в результате воспаления в мозге и мозговых оболочках – повязки нужно наложить на соответствующие места; воспаления в носу – следует промыть его соляной жидкостью и прикладывать ватные тампоны к этой части лица, а также ко лбу и щекам; в случае простуды и инфекции верхних дыхательных путей целесообразно положить салфетки на лоб, затылок, шею и верхнюю часть спины.

Солевые повязки помогают избавиться от эндокринных недугов, анемии, ожоге. С помощью этого метода можно остановить выпадение волос – натереть солью корни и влажную кожу головы, а после смыть, используя тёплую воду. Также благодаря такому способу организм очищается от токсинов и шлаков – необходимо смочить в жидкости ночную одежду, отжать её и поспать, укутавшись.

Исцеление солью противопоказано при кровотечении в лёгких и склерозах мозга. Эффекта не будет в случае стенокардии и заболеваниях сердца, язвах в пищеварительной системе, задержке стула и завороте кишок, выпячивании грыж, рубцовых и спаечных процессах, желчнокаменной болезни. Стоит также помнить, что перед тем, как прибегать к такому виду лечения, важно проконсультироваться с врачом. Данная методика является лишь средством, дополняющим основную терапию.

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Наука / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:27

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