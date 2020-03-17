Оскар Кучера рассказал, какие ошибки чаще всего допускают отцы при воспитании дочерей





Многодетный отец Оскар Кучера воспитывает пятерых детей. Из мальчиков он старается сделать настоящих джентльменов, а из девочек – леди. Артист напоминает, что отцам запрещается заниматься рукоприкладством в отношении дочерей. На них нельзя повышать голос и даже “шлепать по попе” в качестве наказания. По мнению актера, сыновьям следует рассказывать о правильном поведении в одной компании с представительницами прекрасного пола. Своим наследникам Кучера не позволяет обижать свою сестру даже в ответ. В таком случае он требует от них объяснения ситуации, чтобы сам мог принять меры.В общении между мальчиками Оскар Кучера считает недопустимым ругательства и оскорбления. При этом с малых лет девочка должна учиться, а потом пытаться найти себя в жизни, не прибегая к грубым методам. Актер за то, чтобы современные “леди и джентльмены” умели обходиться друг без друга, например, мальчикам будет полезно уметь стирать одежду и готовить, а девочкам – забивать гвозди.