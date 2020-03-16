В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски Иосифу Кобзону
16 марта на здании, принадлежащему Российской академии музыки имени Гнесиных, открыли мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Торжественную церемонию посетили члены нижней палаты российского парламента.
Иосиф Кобзон проходил обучение в Академии Гнесиных, а также в течение многих лет работал там преподавателем. Созданием проекта мемориальной доски занимался авторский коллектив, которым руководил скульптор Александр Рукавишников. На торжественной церемонии можно было увидеть государственных деятелей, представителей общественности и членов творческих организаций. Официальное право открытия мемориальной доски было предоставлено вдове артиста Нинель Михайловне, являющейся президентом культурного фонда «Кобзон», а также их сыну Андрею.
Иосиф Кобзон был известным не только как певец. Он был талантливым политиком, меценатом, и всегда выражал активную гражданскую позицию. Знаменитость за свою жизнь много сделал для людей. Артист не побоялся вести переговоры с террористами, которые захватили Театральный центр на Дубровке в Москве, а также посещал Армению после землетрясения. Знаменитый исполнитель умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Перед смертью он продолжительное время болел.
Иосиф Кобзон был депутатом Госдумы, в течение восьми лет (2003-2011) он управлял комитетом по культуре. Спикер парламента РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что все помнят артиста, который многое сделал для Родины и людей.
Иосиф Кобзон проходил обучение в Академии Гнесиных, а также в течение многих лет работал там преподавателем. Созданием проекта мемориальной доски занимался авторский коллектив, которым руководил скульптор Александр Рукавишников. На торжественной церемонии можно было увидеть государственных деятелей, представителей общественности и членов творческих организаций. Официальное право открытия мемориальной доски было предоставлено вдове артиста Нинель Михайловне, являющейся президентом культурного фонда «Кобзон», а также их сыну Андрею.
Иосиф Кобзон был известным не только как певец. Он был талантливым политиком, меценатом, и всегда выражал активную гражданскую позицию. Знаменитость за свою жизнь много сделал для людей. Артист не побоялся вести переговоры с террористами, которые захватили Театральный центр на Дубровке в Москве, а также посещал Армению после землетрясения. Знаменитый исполнитель умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Перед смертью он продолжительное время болел.
Иосиф Кобзон был депутатом Госдумы, в течение восьми лет (2003-2011) он управлял комитетом по культуре. Спикер парламента РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что все помнят артиста, который многое сделал для Родины и людей.