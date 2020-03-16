В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски Иосифу Кобзону





Иосиф Кобзон проходил обучение в Академии Гнесиных, а также в течение многих лет работал там преподавателем. Созданием проекта мемориальной доски занимался авторский коллектив, которым руководил скульптор Александр Рукавишников. На торжественной церемонии можно было увидеть государственных деятелей, представителей общественности и членов творческих организаций. Официальное право открытия мемориальной доски было предоставлено вдове артиста Нинель Михайловне, являющейся президентом культурного фонда «Кобзон», а также их сыну Андрею.Иосиф Кобзон был известным не только как певец. Он был талантливым политиком, меценатом, и всегда выражал активную гражданскую позицию. Знаменитость за свою жизнь много сделал для людей. Артист не побоялся вести переговоры с террористами, которые захватили Театральный центр на Дубровке в Москве, а также посещал Армению после землетрясения. Знаменитый исполнитель умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Перед смертью он продолжительное время болел.Иосиф Кобзон был депутатом Госдумы, в течение восьми лет (2003-2011) он управлял комитетом по культуре. Спикер парламента РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что все помнят артиста, который многое сделал для Родины и людей.