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Дмитрий Маликов вместе с детьми сделал зарядку во время прогулки в лесу

На странице Стефании Маликовой в Instagram появилось семейное видео. На нем артист вместе со своими детьми сделал зарядку во время прогулки в лесу.
Дмитрий Маликов вместе с детьми сделал зарядку во время прогулки в лесу

Звездное семейство решило провести выходные с пользой. Наследница Дмитрия Маликова в компании 2-летнего брата Марка сделала зарядку, пока мать ребят Елена Изаксон снимала происходящее на камеру смартфона. В начале записи ролика мальчик отвлекал старшую сестру и отца, поскольку ему больше нравилась игра в снежки. На кадрах можно увидеть, как дочь композитора и ее родитель синхронно выполняли различные упражнения. Больше всего малышу понравился бег на месте, и он вслед за родственниками пытался его повторить.

В подписи к публикации Стефания Маликова обратилась в фолловерам и призвала их беречь друг друга и окружающих. В то же время дочь музыканта шутливо отметила, что ее мать является лучшим оператором. Сейчас дочь музыканта учится в МГИМО на факультете международной журналистики. В разговоре с журналистами исполнитель высказал мнение о вероятном появлении в его семье 3-го ребенка. По словам знаменитости, детей нужно не только рожать, но и воспитывать.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:49

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