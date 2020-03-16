Ученые: Коронавирус не передается от матерей к детям при рождении





За последний месяц китайские специалисты провели уже несколько исследований, благодаря которым появились позитивные новости о COVID-2019. Оказалось, что будущие матери, которые были инфицированы этим вирусом, во время вынашивания плода, не заразили новорожденных детей. Ученые наблюдали за четырьмя женщинами в положении, у которых диагностировали коронавирус.Малыши появились на свет с помощью кесарева сечения в медучреждении Union Hospital, расположенном в Ухани. После обследования было установлено, что ни у одного новорожденного нет симптомов вируса. Изначально детей изолировали и разместили в отделении интенсивной терапии. На данный момент новорожденные здоровы, как и их матери, которым удалось преодолеть COVID-2019.