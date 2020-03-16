Ирина Хакамада рассказала, как стать хорошими родителями

У Ирины Хакамады есть взрослый сын, а также особенная дочь. Писательница часто отвечает на вопросы подписчиков о воспитании детей, а недавно рассказала, как завоевать их доверие. Для этого требуется часто играть с ребенком в разные игры в зависимости от возраста. При этом сам процесс должен быть ненавязчивым, интересным и немного обучающим. В итоге наследники станут доверять родителю и рассказывать о происходящем в своей жизни даже во взрослом возрасте.Поклонники в комментариях согласились с эффективностью этого метода, а также поблагодарили за раскрытый секрет. Некоторые дополнили, что с детьми стоит чаще разговаривать.