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Юристы рассказали, как автолюбителям возместить ущерб после повреждения машины из-за природных происшествий

В ситуации, когда машине наносится вред в результате ДТП или других инцидентов с человеческим фактором, получение страховых выплат не составляет труда. Юристы рассказали, как возместить ущерб в том случае, если автомобиль пострадал от природных происшествий.
Юристы рассказали, как автолюбителям возместить ущерб после повреждения машины из-за природных происшествий

Правозащитники говорят, что владельцам КАСКО не нужно беспокоиться в случае повреждения транспортного средства в ситуации, когда виновником выступает природа. Но тем, кто не успел оформить страховку, рекомендуется зафиксировать все детали происшествия. К примеру, если на автомобиль упало дерево - необходимо сфотографировать и провести видео-съемку последствий падения и состояние пенька со стволом. Эти меры станут главным инструментом во время разбирательства с с организацией, в чьем ведении находится территория.

Также не лишним будет опрос свидетелей и сбор контактов, помимо вызова правоохранительных служб. Полицейский по прибытии на место должен составить протокол в присутствии доверенных лиц. В документах обязательно прописываются размеры и состояние дерева. Подобные процедуры проводятся и в случае затопления машины, которую оставили на стоянке. Что касается получения выплат, то страховщики будут всеми методами пытаться выдать происшествие за нестраховой случай. Поэтому нужно, чтобы в полисе были прописаны четкие пункты о природных факторах, а не расплывчатые фразы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:09

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