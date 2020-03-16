Юристы рассказали, как автолюбителям возместить ущерб после повреждения машины из-за природных происшествий





Правозащитники говорят, что владельцам КАСКО не нужно беспокоиться в случае повреждения транспортного средства в ситуации, когда виновником выступает природа. Но тем, кто не успел оформить страховку, рекомендуется зафиксировать все детали происшествия. К примеру, если на автомобиль упало дерево - необходимо сфотографировать и провести видео-съемку последствий падения и состояние пенька со стволом. Эти меры станут главным инструментом во время разбирательства с с организацией, в чьем ведении находится территория.Также не лишним будет опрос свидетелей и сбор контактов, помимо вызова правоохранительных служб. Полицейский по прибытии на место должен составить протокол в присутствии доверенных лиц. В документах обязательно прописываются размеры и состояние дерева. Подобные процедуры проводятся и в случае затопления машины, которую оставили на стоянке. Что касается получения выплат, то страховщики будут всеми методами пытаться выдать происшествие за нестраховой случай. Поэтому нужно, чтобы в полисе были прописаны четкие пункты о природных факторах, а не расплывчатые фразы.