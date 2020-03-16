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Александр Лукашенко: "В качестве лекарства от инфекции могу предложить работу на тракторе в поле"

Согласно данным белорусского канала CTV, Александр Лукашенко считает, что панику вокруг распространения коронавируса по миру подняли необоснованно. По словам президента Белоруссии, в качестве лекарства от инфекции он может предложить работу на тракторе в поле.

Александр Лукашенко: "В качестве лекарства от инфекции могу предложить работу на тракторе в поле"


Глава государства в ходе совещания обсудил ряд важных вопросов. В первых рядах была ситуация с пандемией, которая охватила практически весь мир. Александр Лукашенко считает, что граждане его страны должны не паниковать и активно работать. Президент Белоруссии отметил: приятно видеть по телевидению как жители сел работают в полях. «Трактор излечит всех» и никто не обсуждает там ежедневно коронавирус.

Александр Лукашенко заявил, что не понимает предосторожности РФ по поводу закрытия границы с Белоруссией из-за вспышки коронавируса. Глава государства убежден, что такие меры негативно скажутся на экономике стран. Лукашенко возмущен данной ситуацией и считает, что решение такого масштаба должен был принять лично Путин.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30

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