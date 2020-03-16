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Официальная презентация нового Kia Sorento состоится в режиме онлайн

В компании Kia сообщили, что премьера нового кроссовера Sorento состоится в соцсети Facebook. Официальную презентацию проведут в режиме онлайн ввиду отмены автовыставки в Женеве.

По сравнению с предыдущим поколением, будущий Kia Sorento получит несколько нововведений. Они включают в себя новую платформу, а также увеличенную длину кузова и колесной базы, чьи значения составляют 4810 и 2815 мм соответственно. Спереди можно заметить обновленную оптику и радиаторную решетку в стиле "улыбка тигра". Задняя часть машины дополнилась вертикальными фонарями и спойлером.

Что касается интерьера, то здесь в наличии мультимедийный блок с большим экраном, сенсорный пульт климат-контроля, беспроводное зарядное устройство с шайбой трансмиссии. Предстоящая модель от Kia выйдет на рынок с гибридным силовым агрегатом. Бензиновый турбомотор T-GDI дополнится электродвигателем на 60 л.с. Суммарная мощность достигнет 230 "лошадей". Начало производства Kia Sorento запланировано на конец 2020 года. Дата поступления линейки в продажу, а также стоимость новинки станут известны позже.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:18

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