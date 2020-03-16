В Сети рассказали об уникальном прототипе ЗАЗ-1104 из 1980-х годов





ЗАЗ-1104 мог бы опередить свое время благодаря футуристичному дизайну, тем более, что финансирование от корейских инвесторов было стабильным. Смелые решения запорожских конструкторов раскритиковали партнеры из Азии, что приостановило разработку модели. Известно, что украинское предприятие испытало подъем в продажах в 1980-х годах с помощью «народных малолитражек», которым не хотели создавать конкуренции. Поэтому производство сосредоточилось на выпуске «Славуты» и «Таврии».На данный момент единственный экземпляр «Корвета» ЗАЗ-1104 хранится в заводском музее. При этом внешний вид образца выглядел намного дороже и стильнее «Таврии». Особенность внешнего облика создавалась с помощью модных в то время замутненных фар, дизайнерских колесных дисков и воздухозаборников на капоте. В общем и целом инженерам удалось добиться некоторого сходства модели со спорткаром. Некоторые пользователи отмечали, что элементы кузова напоминают Cybertruck от компании Tesla.