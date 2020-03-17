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Биологи рассказали о малоизвестных свойствах клопов

Сотрудники из Шеффилдского университета в течении нескольких месяцев изучали вопрос о размножении постельных клопов. Как передаёт журнал Current Biology, британским биологам удалось обнаружить поразительные свойства этих насекомых.
Биологи рассказали о малоизвестных свойствах клопов

Биологи изучили образцы ДНК нескольких видов клопов и выяснили, что они появились на Земле как минимум 115 миллионов лет назад. Насекомые быстро размножаются и отличаются необычайной живучестью, а потому вполне способны выжить в условиях ядерной войны. Более того, удалось опровергнуть тот факт, что первыми кровососущими паразитами были летучие мыши. Как показали результаты исследования, клопы возникли на десятки миллионов лет раньше вышеуказанных особей. Тем не менее, на данный момент неизвестно, чью кровь они пили в то время.

По словам одного из профессоров Шеффилдского университета, данные насекомые ведут себя странно и всё делают по-особому. В интервью ВВС эксперт добавил, что для проведения соответствующего исследования понадобилось потратить 15 лет – именно столько времени ушло на собрание генетического материала клопов.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 00:00

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